BNDES terá oito bancos na oferta da Petrobras

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) seleciona até a próxima semana os bancos que vão coordenar a venda de parte das ações da Petrobrás que estão em sua carteira. A operação é esperada para ocorrer até março. O banco de fomento possui cerca de 19% das ações preferenciais e 10% das ordinárias (com direito a voto) da petroleira que, hoje, valem cerca de R$ 56 bilhões. A participação, contudo, não deverá ser desfeita integralmente em 2020.

Cronograma. Os eventuais assessores receberam as cartas de pedidos para propostas (RFPs, na sigla em inglês) para a oferta subsequente de ações (follow on) da Petrobras ontem, dia 12. A seleção será concluída na próxima quinta-feira, dia 19. Conforme o cronograma, os bancos terão de apresentar suas propostas ao BNDES até o dia 18, quando será selecionado o coordenador líder. No dia seguinte, os demais integrantes do grupo serão escolhidos. Ao todo, serão selecionados oito bancos e a oferta deverá envolver ADRs, os recibos de ações da empresa negociados nos Estados Unidos.

Ampulheta. Sem perder tempo, a primeira reunião com todos os bancos, que o mercado chama de “kick off” da oferta, será na sexta, dia 20. O primeiro lote de venda das ações da estatal ocorrerá nos primeiros meses do ano.

Frenético. O BNDES quer dar tração no ritmo de enxugamento de sua carteira de ações. Na próxima semana, o banco de fomento venderá, também via oferta de ações na bolsa, sua participação no frigorífico Marfrig e embolsará cerca de R$ 2 bilhões. Já para o início do ano, está no cronograma a venda de metade de sua fatia na JBS, em uma operação de cerca de R$ 8 bilhões. No cronograma ainda para 2020, além de Petrobras, estão previstas as vendas das ações da siderúrgica Tupy e da empresa de energia Copel. Procurado, o BNDES disse que não comenta sua estratégia no âmbito das empresas investidas.

