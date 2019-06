Boa Vista SCPC e Vivara planejam abertura de capital este ano

O birô de crédito Boa Vista SCPC e a rede de joalherias Vivara planejam suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) para este ano. A Boa Vista, controlada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), já contratou o banco JPMorgan para a operação como coordenador líder.

Vale ouro. Já a Vivara, rede que nasceu em 1962 e possui mais de 200 pontos de vendas no País, recrutou o Bank of America Merril Lynch, Itaú BBA e XP Investimentos para a operação. Ambas as ofertas estão previstas para virem a mercado no último trimestre do ano. Procuradas, a Boa Vista SCPC e a Vivara não comentaram.

