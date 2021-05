Boa Vista usa dados para antecipar comportamento do consumidor no crédito

A Boa Vista está começando a dar novos passos no uso de inteligência de dados para analisar o perfil de crédito dos brasileiros. O birô, que inaugurou em abril um Centro de Excelência em Analytics com 140 profissionais, colocou no mercado serviços como um sistema de pontuação para usuários de cartão de crédito, e um score que indica quais clientes inadimplentes estão mais propensos a renegociar dívidas.



Os novos produtos analisam os dados da Boa Vista para tentar entender padrões de comportamento do consumidor na hora de pagar as contas. A pretensão é estar alguns passos à frente: ao invés de esperar que o cliente peça para renegociar uma dívida, por exemplo, um banco ou varejista poderá oferecer essa opção antes disso, e com juro menor.

Dados de crédito serão commodity



A aposta da Boa Vista é semelhante às que sua maior rival, Serasa Experian, vem fazendo. Com a perspectiva de que o open banking tornará os dados uma commodity, os birôs precisam ajustar prioridades. As montanhas de informações de consumidores, que eram seu maior ativo, passarão a ser um acessório para o mais importante: usar os dados para tornar a concessão de crédito mais precisa.

