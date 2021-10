Bocom BBM prepara fundo para investimento em títulos soberanos da China

Prestes a se tornar 100% chinês, aguardando apenas a aprovação das autoridades daquele país para a compra do capital remanescente com a família Mariani, o banco Bocom BBM prepara o lançamento de um fundo dedicado ao investimento em títulos soberanos da China. A instituição vai dar a largada na aplicação, com um investimento proprietário de R$ 50 milhões.

Segundo o presidente do comitê-executivo do Bocom BBM, Alexandre Lowenkron, o fundo vai comprar papéis denominados em renmimbi, a moeda chinesa. Valem títulos emitidos pelo governo central, os chamados CGB (China Government Bonds), valem os de entidades semi-soberanas, especialmente o CDB (China Development Bank), que possuam suporte integral do governo central chinês.

A aplicação será oferecida a investidores qualificados e profissionais que busquem diversificação internacional. Para o Bocom BBM, o comportamento demonstrado por esses ativos na crise deflagrada pela pandemia, que levou à corrida para o renmimbi e o consequente fechamento de spreads pagos na remuneração dos papéis soberanos, é uma demonstração do potencial de proteção ao risco oferecido em tal investimento.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 12/10/2021 às 12h42.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com