Bofa colocou time de 400 pessoas para venda histórica de ações do BNDES

O Bank of America colocou um time robusto, com nada menos do que 400 pessoas, em um esforço global, para viabilizar a maior venda por meio de um bloco de ações em da história em bolsa de valores no Brasil e na América Latina: o “block trade” (pelo jargão do mercado financeiro) de ações da Vale detidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que movimentou R$ 8,1 bilhões, na última terça-feira.

Corrida. O BNDES pediu propostas para um grupo de bancos na noite de segunda-feira para a operação. O Bofa levou ao negócio ao oferecer uma garantia firme na operação com um desconto de apenas 2,5% em relação ao fechamento do papel no pregão daquele dia, ou R$ 58,76. O BNDES deu a resposta apenas na terça-feira, depois das 8 horas da manhã. Às 10 horas, o leilão foi comunicado ao mercado e o time do banco, no Brasil e fora, começou uma corrida de 100 metros. O leilão começou 11 horas, com 100 milhões de ações ofertadas. Com a alta demanda, a decisão foi de colocar o lote extra, ou seja, mais 35 milhões de ações. Tudo terminado um pouco depois das 11h30. A ação saiu no leilão em R$ 60,26 – sem desconto em relação ao dia anterior.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 06/08/2020 às 15:09:40 .

