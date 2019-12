BofA, Credit Suisse e Goldman Sachs estão na reta final por coordenação de oferta da Petrobrás

​Bank of America, Credit Suisse e Goldman Sachs estão na reta final para liderar o sindicato de bancos que fará a oferta subsequente de ações (follow on) da Petrobrás. Nessa operação, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) venderá as ações que detém da petroleira. Além do líder, farão parte do sindicato outros sete bancos de investimento, que estruturarão a oferta de ações da petroleira.

Partida. A primeira reunião com todos os bancos, que no jargão do mercado é chamada de “kick off“, deve ocorrer hoje. A oferta pode ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. Apenas em ações ordinárias, a participação do BNDES vale R$ 24 bilhões.

