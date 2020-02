Bolsa de NY homenageia carnaval e diz ser casa de empresas brasileiras

A Bolsa de Nova York, a Nyse, iluminou a fachada do seu prédio com as cores do Brasil e dedicou quatro postagens em sua página no LinkedIn para homenagear o Carnaval. As mensagens, além de comemorar a data em si, também afirmam que a Nyse é a casa das empresas brasileiras e também das corporações de tecnologia.

Thanks, but…No entanto, a última oferta feita por uma empresa brasileira no exterior não foi na Nyse. A maior corretora nacional, a XP Investimentos, escolheu a Nasdaq, concorrente da Nyse, para a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) de US$ 2,25 bilhões no fim do ano passado. Ao levar a oferta da XP, a Nasdaq ultrapassou a Nyse pela primeira vez na corrida dos IPOs desde a oferta do Facebook, em 2012.

Em breve. Neste ano, de muito movimento de aberturas de capital na B3, duas empresas, ao menos até aqui, têm planos de se listar no exterior: a Vasta, unidade da Cogna, e a rede de restaurantes Madero. A empresa de tecnologia Locaweb foi contra a maré e abriu seu capital na B3, muito bem avaliada pelos investidores e conseguiu atrair fundos estrangeiros especializados em tecnologia.

