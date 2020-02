boostLAB, do BTG Pactual, seleciona oito scale-ups

O boostLAB, programa de potencialização de startups e hub de negócios do banco BTG Pactual, acaba de selecionar oito scale-ups para sua 5ª edição. As scale-ups são uma espécie de versão mais madura de uma start-up, mas já em crescimento acelerado. Nessa rodada, a busca foi por empresas com sinergias com a Unidade Digital de Varejo do banco, liderada pelo executivo Amos Genish, fundador da GVT e ex-presidente da Telefônica Brasil. Um exemplo dessa nova safra digital é a Conciliadora, que confere automaticamente as transações de cartão de crédito em segundos.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter