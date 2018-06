Boutique de três ex-Santander busca comprador para máquina de vendas

Os acionistas da Máquina de Vendas estão empenhados em vender o controle da empresa. A boutique Guilder Capital, que tem como sócios os ex-executivos do Santander João Consiglio, Marcos Matioli e William Cossermelli, foi contratada para trabalhar em questões estratégicas da varejista, incluindo fatia da participação de seus dois principais sócios.

Sondagem. Duas diligências já foram feitas por investidores estrangeiros e uma terceira está em andamento. Não há nenhuma oferta firme ainda na mesa.

Arrumando a casa. Dona das redes Ricardo Eletro, Insinuante, City Lar, Salfer e Eletro Shopping, a companhia é a terceira maior varejista do segmento de eletroeletrônicos, atrás de Via Varejo e Magazine Luiza. No ano passado, a Máquina de Vendas reestruturou uma dívida de R$ 1,7 bilhão com bancos para pagamento daqui a sete anos e agora o grupo negocia montante de R$ 1,5 bilhão em dívida junto a fornecedores.

