BR Distribuidora fará pedido para follow on na CVM quarta-feira

Coluna do Broadcast

A BR Distribuidora fará na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, dia 3, o pedido junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a realização de sua oferta subsequente de ações (follow on), uma venda secundária que reduzirá a participação da Petrobrás no capital social da distribuidora de combustíveis. Os últimos detalhes da oferta estão sendo definidos neste momento. A oferta deverá ser precificada na semana do dia 22 de julho. Procurada, a BR Distribuidora não comentou.