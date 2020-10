BR Distribuidora lança app para piloto cotar e agendar serviços de aviação

A BR Distribuidora lança nesta sexta-feira, 16, um aplicativo para conectar pilotos e prestadores de serviços essenciais à aviação. A plataforma digital permitirá comparar preços de combustíveis nos diversos aeroportos do País, negociar tarifas, programar horário para abastecimento, escolher empresa para higienização da aeronave, fazer cotação de helipontos e hangaragem.

Líder. A BR calcula que o Brasil tenha 15 mil aeronaves, sendo quase 12 mil usadas na aviação de negócios – o público-alvo do aplicativo Hangarar. Para e empresa, a evolução do agronegócio no País e o reaquecimento da atividade econômica devem recuperar a demanda por serviços de aviação privada mais rapidamente que a de aviação comercial. Sob a marca BR Aviation, a BR Distribuidora detém 53,75% de participação de mercado, com atuação em mais de 90 aeroportos em todo o País.

Ideia. O projeto da plataforma Hangarar foi selecionado no programa Desafio de Startups Petrobras Distribuidora 2018, que buscava ideias inovadoras para os segmentos de atuação da BR em Mobilidade para Pessoas, Mobilidade para Negócios e Sustentabilidade.

