BR Distribuidora migra sistema de infraestrutura para serviço de nuvem da AWS

A BR Distribuidora acaba de completar a migração de seus sistemas para o serviço de nuvem da Amazon Web Services (AWS). O processo, conduzido pela AWS, SAP e Accenture, pretende dar maior segurança, rapidez e escalabilidade para as operações da empresa. Anteriormente, todo o ambiente estava hospedado em servidores pertencentes à BR, mas fisicamente instalados dentro de sua ex-controladora, a Petrobras.

Sem comprometer a rotina. Para não comprometer a rotina de trabalho durante a transição, a BR e as companhias envolvidas montaram um plano global que envolveu equipes de TI do Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Índia. O projeto começou a ser planejado em 2019 e a migração para a nuvem foi iniciada em janeiro do ano passado. A maior parte da transferência, no entanto, foi feita em setembro de 2020.

Rapidez. O processo de aquisição, instalação e configuração de máquinas, que levava muitos meses para ser executado, é realizado agora em poucas horas, garante a empresa. A BR diz que está conseguindo testar novos modelos de negócio mais facilmente.

