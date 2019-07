BR, Hapvida e Movida já têm demandas próximas a duas vezes a oferta

Coluna do Broadcast

As ofertas subsequentes (follow ons) da rede de postos de combustíveis BR Distribuidora, da operadora de planos de saúde Hapvida, e a da locadora de veículos Movida já têm demanda suficiente para garantir suas ofertas. A procura, nos três casos, já supera a oferta em cerca de duas vezes.

Preços. No caso da Hapvida, a ação está sendo oferecida a R$ 40 – a ação fechou perto de R$ 43 na sexta-feira. Movida é oferecida a R$ 15 e encerrou a semana em R$ 16,75. BR Distribuidora, por sua vez, em R$ 23, sendo que fechou a semana em R$ 26,25. As três operações serão precificadas nesta semana. Procuradas, as empresas não comentaram.

