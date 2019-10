BR Properties contrata sindicato de bancos para oferta de ações de R$ 1 bi

A BR Properties fechou o sindicato de bancos para sua oferta subsequente (follow on), que deve somar R$ 1 bilhão. Fazem parte Itaú BBA, Santander, BTG Pactual e Bank of America Merril Lynch. A oferta deve ser precificada no fim deste mês. Nesta semana, a companhia fechou a compra de duas torres que estão em construção e farão parte do Condomínio Parque da Cidade, em São Paulo, por R$ 766 milhões. Anunciou, ainda, que negocia mais um imóvel de cerca de R$ 300 milhões. Procurada, a BR Properties não comentou.

