Bracher ‘toca o sino’ na Nyse, marcando 21 anos do Itaú na Bolsa

O presidente executivo do Itaú Unibanco, Candido Bracher, vai comandar amanhã o toque do sino da Bolsa de Nova York (NYSE), encerrando o pregão que marca 21 anos de negociação das ações do banco na bolsa norte-americana. Na cerimônia, Bracher estará acompanhado do CEO da NYSE, Thomas Farley. O volume de negócios do Itaú na NYSE cresceu 16,2% no primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior e movimentou, em média, R$ 535,3 milhões diariamente no período.

Foto: AFP