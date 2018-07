Bradesco aposta no whatsapp para atender clientes digitais

O Bradesco fechou parceria com o WhatsApp para atender seus clientes também pelo aplicativo de mensagens instantâneas. Um piloto já está em andamento e o serviço deve ser ampliado ao longo do primeiro semestre para todos os clientes digitais e também do Next, o banco digital da instituição, que terão mais um canal para acionarem seus gerentes.

Instantâneo. O atendimento do Bradesco via WhatsApp vai contar com o apoio da BIA, assistente virtual do banco baseada em inteligência artificial por meio do Watson, da IBM, e que já está disponível no aplicativo do próprio banco.

