Bradesco BBI repagina área de research com foco em bancos e cartões

O Bradesco BBI repaginou sua área de análise (research) do setor financeiro, que inclui bancos, empresas do setor de cartões e de seguros. A equipe mudou por completo. Passou a ser capitaneada pelo recém chegado ex-Cielo, Victor Schabbel. Além dele, estará na equipe Arthur Suelotto, que já fazia parte do research do banco, mas não com foco no setor financeiro. Ainda resta uma vaga a ser preenchida.

De tudo um pouco. A equipe antiga do research do setor financeiro do BBI teve um destino múltiplo. Rafael Frade, até então responsável pela área, ainda negocia com o Bradesco um novo posto. Alain Progin Nicolau passou a integrar a equipe da asset do banco, enquanto Nicholas Baines deixou a instituição para assumir a gerência de planejamento financeiro e análise corporativa (FP&A, na sigla em inglês) da InterCement, empresa do Grupo Camargo Corrêa que atua na produção de cimentos e seus derivados. Procurado, o Bradesco não comentou.