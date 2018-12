Bradesco capta US$ 300 mi com IFC

O Bradesco levantou US$ 300 milhões, pelo prazo de três anos, junto à International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos do Banco Mundial. O objetivo, com a linha, é ampliar a carteira de crédito destinada às micro, pequenas e médias empresas inseridas dentro do conceito do programa de Arranjos Produtivos Locais (APLs). Tratam-se de grupos localizados em um mesmo território, com especialização produtiva, algum tipo de governança e vínculos de articulação.

Presença

O Bradesco participa do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP-APL). Atua em 423 APLs, estabelecidos em 1.543 municípios, cobrindo 57 setores da economia e atendendo a mais de 40 mil empresas em todo o País. O Bradesco encerrou setembro com uma carteira de crédito destinada a micro, pequenas e médias empresas de R$ 98,376 bilhões. O saldo é 8,3% maior que o visto um ano antes, em uma clara retomada desses grupos, um dos que mais sofreram com a recente crise no País.

