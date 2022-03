Bradesco chega a 850 mil pessoas no crédito via PIX, e libera R$ 170 mi

O Bradesco chegou a 850 mil pessoas no crédito via PIX, modalidade em que é possível concluir transferências financeiras ou pagamentos no sistema criado pelo Banco Central mesmo sem ter todo o dinheiro suficiente na conta corrente – o banco libera o restante de forma instantânea. Lançado há um ano e dois meses, o banco liberou R$ 170 milhões nesse tipo de empréstimo. O quarto trimestre de 2021 apresentou o maior crescimento, com alta de 71% no número de operações (364 mil) e de 75% no volume realizado (R$ 69,9 milhões).

O Bradesco avalia em tempo real a melhor opção de crédito ao correntista que tenta fazer o PIX, com juros a partir de 2,36% ao mês e com prazo de até 60 meses para pagar, variando de acordo com o perfil do cliente e características da operação. A pessoa pode decidir na hora se aceita ou não as condições do empréstimo. Segundo o diretor executivo do banco, José Ramos Rocha Neto, o tíquete médio desse tipo de operação é baixo, de R$ 200. Ele promete evoluções no produto.

