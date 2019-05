Bradesco chegou a analisar BB Americas, mas não queria varejo nos EUA

O Bradesco chegou a fazer uma “análise superficial” da filial do Banco do Brasil nos Estados Unidos, o BB Americas, antes de bater o martelo pela compra do BAC Florida Bank. No entanto, como seu foco era incrementar o negócio de alta renda, o ativo não o interessou. Por isso, não ocorreram sequer conversas formais entre Bradesco e BB, que já são sócios em outros negócios. Mais voltado ao varejo, o BB Americas possui cinco agências e teve origem no EuroBank, adquirido pelo BB em 2012.