Bradesco deve anunciar sucessor de Trabuco antes do Carnaval

O Bradesco deve anunciar o sucessor do atual presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, ‘impreterivelmente’ antes do Carnaval. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) que baterá o martelo quanto ao nome do candidato está agendada para o dia 13 de março. As apostas continuam sinalizando para o vice-presidente Maurício Minas, responsável pela área de tecnologia, uma das mais importantes atualmente. Embora o favoritismo pelo executivo tenha crescido desde a renúncia de Lázaro de Mello Brandão da presidência do Conselho de Administração do Bradesco, em outubro último, os outros integrantes do quarto andar da Cidade de Deus sequem no páreo. São eles: Alexandre Glüher, de Relações com Investidores e que foi crucial da integração do HSBC – maior aquisição do Bradesco; Josué Pancini, que comanda a rede de agências; Marcelo Noronha, de cartões e banco de investimentos; Octavio de Lazari, que responde por seguros, e André Cano, de Recursos Humanos.

Para lembrar. A saída de Luiz Carlos Trabuco do comando do Bradesco foi postergada com a ampliação da idade limite para exercício do cargo de diretor presidente da instituição financeira, que passou de até 65 para no máximo 67 anos, em setembro de 2016. Teria pesado, na época, além da integração do HSBC, a morte trágica do principal candidato a sucessor, Marco Antonio Rossi, vice-presidente do banco e presidente da Bradesco Seguros, em um acidente de avião. No entanto, a escolha do substituto de Trabuco teve que ser antecipada com a renúncia de Lázaro Brandão, uma vez que o executivo poderia permanecer na presidência da instituição até 2019. Procurado, o Bradesco não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter