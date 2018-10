Bradesco e Santander buscam empréstimo de US$ 600 mi no IFC

Dois dos maiores bancos do mercado brasileiro, Bradesco e Santander, estão negociando empréstimos na International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial. Cada um planeja tomar US$ 300 milhões. O Santander pretende usar o dinheiro para dar crédito a mulheres empreendedoras. O Bradesco está de olho no segmento de pequenas e médias empresas. (Altamiro Silva Júnior)

