Bradesco faz nova limpeza e oferta R$ 5 bi em crédito podre

O Bradesco também está garantindo tração ao mercado de crédito podre. O banco recebeu ontem, dia 07, propostas de interessados para R$ 5 bilhões em empréstimos vencidos e não pagos de pessoas físicas. São 5 milhões de créditos pulverizados em oito carteiras do próprio Bradesco, de sua financeira e da Losango (HSBC), com prazo médio de dois a dez anos. Desta vez, a auditoria responsável foi a PwC Brasil, com o banco dando sequência ao rodízio de consultorias. Na anterior, foi a E&Y.

Quem leva?. O vencedor será eleito entre os três melhores lances. Desde que começou a acessar o mercado de créditos podres, o Bradesco já se desfez de cerca de R$ 14 bilhões, sem considerar esta nova operação. O banco não comentou.

Desistiu. Já o Santander Brasil ofertou uma carteira de R$ 2 bilhões, mas decidiu engavetar a operação. O preço não agradou ao banco espanhol, que pode voltar a acessar o mercado de crédito podre no segundo semestre. O Santander também não se manifestou.