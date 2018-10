Bradesco faz ofensiva junto a pequenas com R$ 30 bi em capital de giro

O Bradesco deu um passo além para atrair as pequenas e médias empresas (PMEs), que estão reagindo mais rápido à retomada do País do que as grandes. Liberou, a partir da última sexta-feira, dia 19, R$ 30 bilhões em crédito pré-aprovado de capital de giro para esses grupos. A carteira de crédito do banco para esse público, considerando também as micro empresas, somava quase R$ 95 bilhões ao término de junho último.

A linha de crédito para PMEs, com prazo de até 48 meses, poderá ser contratada pelos diversos canais do banco, inclusive no digital, por meio de biometria e senha. O Bradesco está otimista. Essa é só a primeira tranche do novo produto.

