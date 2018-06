Bradesco fecha contrato com braço da Brasil Brokers em crédito imobiliário

O Bradesco e a CrediMorar, braço do grupo Brasil Brokers, assinaram um novo contrato, com validade de três anos, para a prestação de serviços de intermediação de crédito imobiliário. No ano passado, o volume de financiamentos registrado pela empresa mais que dobrou ante 2016. A expectativa é de que a continuidade da parceria com o Bradesco proporcione um crescimento ainda mais significativo para a empresa, que já representa 12% do total de volume de crédito habitacional originado pelo banco. (Circe Bonatelli)

Siga a @colunadobroad no Twitter