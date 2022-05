Bradesco leva 21 empresas pré-IPO para falar com Wall Street

As aberturas de capital estão prestes a completar quase um ano paradas, mas já pensando na reabertura da janela de captações, o Bradesco BBI vai levar nesta semana um grupo de 21 empresas para falar com investidores em Wall Street. São companhias em estado anterior a uma listagem na Bolsa (IPO, na sigla em inglês) e vão conversar tanto com investidores que compram ações nessas operações como com fundos de private equity, que fazem aportes em companhias.

Com a guerra na Ucrânia e os problemas no fornecimento mundial de fertilizantes, uma das empresas mais demandas para reuniões na lista do Bradesco é a Brazil Potash, que quer explorar uma mina de potássio no Amazonas. A companhia pertence ao grupo Forbes & Manhattan, do empresário canadense Stan Bharti. Ainda um projeto, a Potash esbarra em discussão de licenças ambientais e com aldeias indígenas, mas a disparada dos preços das commodities anima os investidores.

Companhias têm potencial para abrir capital em até 2 anos

Outra companhia com pedidos altos de reuniões é a V.tal, braço de fibra ótica da operadora Oi, investimento do BTG Pactual. Com plano gigante de investimento, de R$ 30 bilhões até 2025, a empresa está buscando um empréstimo sindicalizado com bancos brasileiros e é candidata natural ao IPO, que ajudaria destravar valor para a própria Oi. A Aegea, de saneamento, uma das vencedoras do leilão da Cedae no Rio, também tem sido bastante requisitada para conversas em Nova York.

As 21 empresas precisam de recursos para investir e podem fazer um IPO em um a dois anos. Algumas delas, se o mercado já estivesse aberto para estas ofertas, teriam condições de estrear na bolsa já, conta o responsável pelo banco de investimento do Bradesco BBI, Felipe Thut.

Nas conversas em Nova York, a partir de amanhã podem até mudar de rumo por ora e discutir algum aporte direto de um private equity, para em seguida tentar o IPO. Assim, quando forem ao mercado, essas empresas já serão de certa forma conhecidas pelos investidores em Nova York.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/05/22, às 11h28

