Bradesco leva plano de saúde regionalizado para o interior de São Paulo

A Bradesco Saúde começa a oferecer nesta semana uma versão regionalizada de seus planos para 130 cidades do interior de São Paulo, entre elas Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto. O chamado Saúde Efetivo tem redes de prestadores regionais, mas mantém a cobertura nacional. Segundo a operadora, um dos benefícios é o preço 20% mais barato para as empresas, em relação ao plano nacional.

Até março, a Bradesco Saúde contabilizava 100 mil beneficiários na modalidade, que já opera na capital paulista, Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre outras regiões. O interior paulista, repleto de polos industriais e agrícolas, é estratégico, segundo o diretor-gerente da operadora, Flávio Bitter.

Fortalecer a presença no interior paulista é fundamental para que as empresas do setor firmem posições no Estado, o maior mercado em número de beneficiários do País. Em março, mês dos dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Intermédica, Amil e Bradesco formavam o ‘top 3’ do mercado paulista.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 01/08/2022, às 16:49.

