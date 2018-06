O Bradesco foi o líder no ranking de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no ano passado. Com R$ 5,9 bilhões em desembolsos, foi o agente financeiro com o maior volume, alcançando 14,1% em participação de desembolso no período. Desse total, o Bradesco também aparece no topo dos repasses para as micro, pequenas e médias empresas, com R$ 4 bilhões.

