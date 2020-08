Bradesco negocia acordo na área de gestão de fortunas com JPMorgan

Atento aos movimentos da indústria de gestão de fortunas, a qual vem ganhando relevância diante da queda do juro brasileiro e da movimentação da concorrência, o Bradesco negocia um acordo com a subsidiária brasileira do banco norte-americano JPMorgan neste segmento. Como resultado, o Bradesco Private Bank passa a oferecer investimentos locais e o JPMorgan nos mercados fora do Brasil aos clientes.

Premium. Atualmente, o Bradesco Private se concentra em investidores com capacidade superior a R$ 5 milhões para investir, com escritórios em 14 cidades do País. O JPMorgan, por sua vez, já havia sinalizado, no ano passado, interesse em focar seus negócios na oferta de leque completo de serviços para empresas. Procurados, o Bradesco não comentou e o JPMorgan não respondeu até o fechamento da nota.

Trilhão. O patrimônio de recursos investidos pelo público private, composto por milionários, somava R$ 1,306 trilhão até junho, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). Conforme a Anbima, esses investidores ampliaram os investimentos em ações no período, sendo que os recursos direcionados à renda fixa e papéis isentos diminuiu em comparação ao primeiro semestre do ano passado.

