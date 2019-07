Bradesco oferece financiamento para imóveis na planta

Coluna do Broadcast

O Bradesco começa a oferecer, a partir desta semana, uma linha de financiamento imobiliário para imóveis residenciais ainda na planta. De quebra, faz uma ofensiva nas linhas voltadas a mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), segmento que teve crescimento de mais de 50% nos últimos 5 anos.

A primeira parceria do Bradesco foi fechada na sexta-feira, dia 12, com a construtora MRV, líder no setor, para o financiamento de um empreendimento, o Imperial Garden, em Campinas (SP).