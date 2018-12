Bradesco remodela sua área de cliente corporate

O Bradesco anunciou uma remodelação da sua área corporate. Divulgadas apenas ao quadro interno do banco, as mudanças incluem uma nova segmentação do atendimento a empresas, além da promoção de executivos. Com o movimento, o Bradesco tem na mira a expectativa de retomada mais forte da economia no próximo ano e a volta dos investimentos, que tendem a impulsionar o crédito corporativo e o mercado de capitais brasileiro. Com a remodelagem, a área corporativa do Bradesco passou a contar com três segmentos, com a inclusão de um novato, batizado de large corporate e com foco nos clientes pesos pesados, ou seja, com faturamento acima dos R$ 4 bilhões. Abaixo, ficará o corporate, que atuará junto aos grupos que faturam de R$ 500 milhões até R$ 4 bilhões. Por último, o corporate one, voltado às empresas com receita abaixo deste patamar.

Quadro. O responsável pela área de large corporate será Carlos Pedras. Já no segmento corporate, Fernando Freiberger assume. Ambos ocupavam anteriormente cargo de diretores e, com as promoções, passaram a chefiar os respectivos segmentos. Já o “corporate one” segue nas mãos de Antonio Daissuke. Nessas mudanças, Paulo Manuel deixou o banco, após 20 anos de casa, para novos desafios. O vice-presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, confirmou as mudanças à Coluna do Broadcast, durante almoço de fim de ano da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e disse que o objetivo é “agregar valor ao negócio do Bradesco pela ampliação da rentabilidade dos segmentos do atacado”.

