Bradesco Saúde reforça aposta em pequenas e médias empresas

A Bradesco Saúde está reforçando a sua aposta no segmento de pequenas e médias empresas, que têm se recuperado da crise num ritmo mais rápido que as grandes corporações. Para isso, ampliou o seu portfólio com foco no setor e em praças específicas. A primeira foi o Rio de Janeiro.

Com a ofensiva, a seguradora caminha para bater 1 milhão de segurados em pequenas e médias empresas. Hoje, são 940 mil vidas.

