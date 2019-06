Bradesco Seguros aposta no médico da família

O Grupo Bradesco Seguros está apostando em um contato mais humanizado, por meio do programa Meu Doutor Novamed. A previsão é alcançar 50 unidades nos próximos anos com investimentos R$ 250 milhões. Até 2020, estão previstas 26 novas unidades, expandindo a rede para fora do Estado de São Paulo. Lançado em 2015, o Meu Doutor Novamed tem atualmente oito unidades. O espírito do programa é resgatar a relação médico e seu paciente e agregar valor aos planos de beneficiários do Bradesco Saúde. No entanto, a rede pode ser acessada por usuários que não pertencem ao plano.

