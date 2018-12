Bradesco Seguros reforça rede de clínicas com R$ 120 mi em investimentos

A Bradesco Seguros está reforçando a sua rede de clínicas Novamed, em um investimento que totalizará R$ 120 milhões até o final do ano que vem. Recentemente, inaugurou mais uma unidade, somando cinco no total no Estado de São Paulo e que vão atender cerca de 1,6 milhão de beneficiários da Bradesco Saúde e da sua controlada, a Mediservice.

De família

A estratégia do grupo é expandir a rede com 26 novas unidades em capitais do País. As novas clínicas estão focadas no atendimento primário e personalizado com médico de família, além de consultas em diferentes especialidades, exames e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

