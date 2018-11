Bradesco sela parceria com MUFG Bank para transferências Brasil-Japão

Coluna do Broadcast

O Bradesco fechou na quinta-feira uma parceria com o MUFG Bank, ex-Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, para implementar um novo programa de transferências internacionais entre Brasil e Japão para clientes de ambas as instituições. A ponte será a plataforma da Ripple, startup da Califórnia que utiliza a tecnologia de Blockchain para a remessa de moedas entre países.

Tempo real. No modelo atual, uma transferência internacional pode levar até dois dias para ser concluída. Com a nova plataforma, os clientes poderão fazer operações em tempo real e a baixo custo.

Não para aí. Até setembro de 2019, a nova plataforma estará em toda a rede de agências e, posteriormente, nos canais digitais do Bradesco. A instituição quer expandir o serviço a outros países, usando sua rede de correspondentes ao redor do globo.