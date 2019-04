Bradesco troca executivos na área de banco de investimento

O diretor responsável por operações de renda fixa do Bradesco BBI, Mauro Tukiyama, está deixando a instituição, na esteira de outros profissionais que recentemente saíram da área de estruturação de operações de renda fixa do banco de investimento. Tukiyama permanecerá no BBI até o dia 30 deste mês e Philip Searson, responsável pelas operações de captação no exterior, assumirá o cargo. Na vaga de Searson entra Gilberto Nakayasu, que já fazia parte da equipe internacional.

Debandada Entre outros movimentos, Thiago Munhoz, que era responsável por dívida estruturada, trocou o Bradesco BBI pelo Itaú BBA na semana passada. Em março, saíram do BBI, Gustavo Miwa, da área de dívida local, e Rui Gomes, de project finance. Procurado, o Bradesco não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+