Bradesco vende mais de R$ 4 bi em crédito podre

O Bradesco vendeu mais de R$ 4 bilhões em carteiras de empréstimos vencidos e não pagos, os chamados créditos podres. É a primeira cessão que o banco faz neste ano. Os créditos foram adquiridos por empresas do setor, incluindo nomes como Recovery, do Itaú Unibanco, e Ativos, do Banco do Brasil, esta última levando cerca de R$ 2 bilhões.

Repasse. Entre os créditos vendidos, estão operações de varejo, sendo algumas do banco CBSS e outras de cartões de crédito em um perfil parecido com as últimas carteiras das quais o Bradesco se desfez. Nos últimos anos, a instituição se tornou um nome ativo neste segmento, tendo comprado, inclusive, o controle da RCB Investimentos, especializada na recuperação de créditos vencidos. Procurado, o Bradesco não comentou.