Brasil Brokers quer crescer no mercado de locação

Coluna do Broadcast

Tradicional nas operações de compra e venda de imóveis, a Brasil Brokers pretende intensificar seus negócios no ramo de locação em 2019. Em um primeiro momento, o aluguel de imóveis ficará concentrado nas bases de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia, mas a expectativa é transformar essa atividade em plano nacional ainda neste ano. A receita de aluguéis da Brasil Brokers está na faixa de R$ 10 milhões por ano, o que representa 8% do faturamento total do grupo.