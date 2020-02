Brasil dobra a exportação de sucata em janeiro

As exportações brasileiras de sucata ferrosa, uma das principais matérias-primas usadas na fabricação de aço, praticamente dobraram em janeiro, na relação anual, para 50,3 mil toneladas e uma receita de quase US$ 11 milhões. No ano passado, as exportações de sucata apresentaram crescimento, chegando a quase 700 mil toneladas, dobrando o volume visto em 2018, mostram dados do Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (Inesfa).

Caminho. O volume do primeiro mês do ano pode ser considerado positivo, dado que sazonalmente o período é mais fraco, segundo o presidente do Inesfa, Clineu Alvarenga. Apesar da exportação ser uma boa rota para o setor, a expectativa é positiva no mercado doméstico. A entidade frisa que a melhora da economia local, principalmente vinda da construção civil, está levando as usinas a venderem mais aço, aumentando, dessa forma, a demanda por sucata.