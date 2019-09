O Brasil não tem vias bem pavimentadas para dar espaço à expansão econômica, aponta pesquisa da consultoria KPMG. No relatório “Indicadores de Promessa de Crescimento”, o Brasil ocupa a 76.ª posição no ranking entre 180 países. Dos Brics, o País, com 4,83 pontos no levantamento, só ficando à frente da Índia, com 4,40 pontos.