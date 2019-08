Brasil está perto de novo recorde em oferta de ações

Se daqui até dezembro a bolsa brasileira registrar o mesmo volume de ofertas de ações visto apenas no mês de julho – quando as emissões movimentaram aproximadamente R$ 25 bilhões – o ano de 2019 marcará novo recorde.

Até agora, foram 19 ofertas no ano que já superaram R$ 50 bilhões. A próxima janela para captação será em setembro, logo depois do fim das férias no Hemisfério Norte, e a retomada dos cortes de juros ontem no Brasil e Estados Unidos favorece ainda mais o investimento em bolsa. A atual marca histórica no Brasil foi em 2007, ano do “boom” do mercado de capitais, quando foram movimentados mais de R$ 70 bilhões, com 76 ofertas. Em 2018, no contexto das eleições presidenciais, as operações foram bem mais tímidas e somaram R$ 11,2 bilhões.

