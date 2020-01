Brasil lidera ranking global de usinas com Certificados de Energia Renovável

Com 106 usinas registradas, o Brasil lidera o ranking mundial de empreendimentos aptos a emitir Certificados de Energia Renovável (I-RECS), usados por consumidores para comprovar o uso de energia limpa em seus produtos e serviços.

Dados do International REC Standard mostram que o número de projetos registrados no País mais do que dobrou entre 2018 e setembro de 2019, passando de 50 para 106 usinas, totalizando 7 mil MW de capacidade, equivalente a meia hidrelétrica de Itaipu. Com isso, houve aumento expressivo no número de certificados emitidos, chegando próximo a 3 milhões de I-RECs, um volume 10 vezes superior em relação à 2018.