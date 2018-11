Brasil no foco de debates em evento sobre criptomoedas em Buenos Aires

O ecossistema de criptomoedas no Brasil é tema de um dos maiores eventos da América Latina relacionados às moedas virtuais, o C20 Conference Bitcoin + Blockchain, que acontece hoje e amanhã, dia 17, em Buenos Aires. Entre os representantes brasileiros estarão Rocelo Lopes, fundador da Stratum, plataforma global de criptomoedas e pioneiro no desenvolvimento de tecnologias usando criptografia e blockchain. Entre as novidades esperadas no evento estão o lançamento da SmartWallet (carteira de criptomoedas), o Bank to Crypto (plataforma de compra rápida) e a Coindex (plataforma de cripto-trading descentralizada).

