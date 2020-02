FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Diante das dificuldades de mobilidade no Brasil, o número de startups no setor de logística é crescente. O País já conta com 317 novatas nesse setor, conforme pesquisa da Liga Insights. Esse mercado, batizado de logtechs, tem entrado no foco estratégico das empresas, o que aumenta as oportunidades para essas startups.