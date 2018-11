Brasil será membro de Comitê da Organização Internacional de Fundações

O Brasil, representado pela Previc, o regulador dos fundos de pensão, foi eleito membro do Comitê Executivo da Organização Internacional dos Supervisores dos Fundos de Pensão (IOPS, na sigla em inglês), para o intervalo entre 2019 e 2020. A eleição está alinhada ao processo de adesão do País à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Aperfeiçoamento. A Previc, que na gestão de Fabio Coelho tem se debruçado no aperfeiçoamento do arcabouço regulatório do setor, contribuirá para a execução do planejamento estratégico da IOPS, aprovação de alterações orçamentárias, deliberação sobre assuntos da assembleia geral, supervisão do trabalho da instituição, dentre outras atividades. A IOPS é uma organização internacional que representa os supervisores de fundos de pensão, com sede em Paris e composta por 86 países-membros.