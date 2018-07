Brasil sobe três posições em ranking global de otimismo

Coluna do Broadcast

O empresário brasileiro inicia 2018 mais otimista. É o que aponta o estudo International Business Report (IBR), feito pela consultoria Grant Thornton, e que será divulgado hoje, dia 02. O índice do Brasil no quarto trimestre de 2017 foi de 31%, aumento de cinco pontos porcentuais em relação ao trimestre anterior. Com isso, o Brasil subiu da 25ª para a 22ª posição.

Mas…

Apesar da melhora, o País ainda está abaixo da média internacional, cujo indicador de otimismo ficou em 58%. Lideram o ranking Indonésia, Finlândia e Holanda. O levantamento avalia a expectativa de 2,5 mil líderes de mercado em 35 economias.

Siga a @colunadobroad no Twitter