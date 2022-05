Brasil Tecpar compra maior provedora de banda larga do Centro-Oeste por R$ 180 mi

A holding de telecomunicações Brasil TecPar fechou a aquisição da Titânia, maior provedora de banda larga da Região Centro-Oeste, por R$ 180 milhões, informou a Brasil TecPar em primeira mão para a Coluna. A negociação contou com assessoria da IT Investimentos. A transação é mais um exemplo da onda de consolidação pelo qual vem passando o mercado, formando provedores regionais de internet cada vez maiores para brigar com as grandes teles.

A Titânia tem sede em Cuiabá e atende 45 mil clientes, entre empresas e consumidores finais. O valor da aquisição saiu a um múltiplo equivalente a cerca de cinco vezes o seu lucro operacional anualizado (medido pelo Ebitda: lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização). Do outro lado da mesa está a gaúcha Brasil TecPar, que oferece banda larga, data centers e serviços de TI. O grupo tem mais três aquisições em negociação para serem fechadas até o fim do ano.

Empresa cresce com aquisição de rivais

Aliás, a base do crescimento da Brasil TecPar foram as compras de rivais. Desde 2012 foram quase 40 aquisições, totalizando investimentos na ordem de R$ 800 milhões. As empresas abocanhadas são integradas e passam a atuar sob as duas marcas do grupo: a Ávato, no varejo, e a Amigo Internet, no corporativo.

Com isso, a Brasil TecPar tem despontado como uma das principais empresas do ramo. Está em seis Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), detém 55 mil quilômetros de redes de fibra ótica e cerca de 350 mil assinantes – o que lhe proporciona uma receita anualizada no patamar de R$ 600 milhões (contando a Titânia). A maior operadora de banda larga no Brasil é a Claro (9,7 milhões de clientes). Entre os provedores regionais, são a Alloha (1,1 milhão) e a Brisanet (910 mil).

As controladoras da Brasil TecPar são as holdings Gaúcha TecPar (70%) e BR Par (30%). Até aqui, o crescimento foi sustentado com a tomada de dívida. Já para 2023, o plano estratégico prevê uma injeção de capital por meio da atração de um sócio (de preferência um fundo de private equity) ou da abertura de capital em Bolsa.

