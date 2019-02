Brasil tem maior potencial no mundo em biogás

A Associação Brasileira de Biogás e de Biometano (ABiogás) vai mostrar o potencial brasileiro na área no High-Level Workshop sobre Biogás, organizado pela Agência Internacional de Energia (EIA), que acontece na terça, 19, na França. Atualmente, o Brasil apresenta o maior potencial energético do mundo em biogás, com 84,6 bilhões de normal metro cúbico (Nm³) por ano entre saneamento (7%), resíduos sucroenergéticos (48%) e resíduos agroindustriais (45%). Esse potencial tem capacidade de suprir quase 40% da demanda nacional de energia elétrica ou substituir 70% do consumo de brasileiro de diesel.