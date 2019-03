Brasil vai conhecer plano americano contra mega-apagões

O temor de um apagão capaz de atingir um país inteiro tem levado os Estados Unidos e os países da Europa a criar planos de ação específicos para restabelecer toda a rede de energia elétrica, um protocolo batizado de “blackstart”. Apresentado no Senado americano no fim do ano passado, o assunto agora desperta a atenção também dos especialistas brasileiros. Joy Ditto, que apresentou o blackstart aos congressistas nos EUA, virá ao Brasil para falar do tema no seminário sobre tecnologia da informação e comunicações UTCAL Summit 2019. O evento será realizado no Rio de Janeiro entre os dias 27 e 29 de março.