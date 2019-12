Brasilcap, empresa de capitalização do BB, terá novo presidente

Por Aline Bronzati

A Brasilcap, empresa de capitalização do Banco do Brasil, terá um novo presidente em breve. O escolhido é o atual vice-presidente de gestão de pessoas, suprimento e operações do BB, Gustavo do Vale. Ele deixará o posto no banco público em meio à primeira reestruturação da atual gestão, sob o comando de Rubem Novaes. Suas atribuições serão integradas à nova vice-presidência de assuntos corporativos, que ficará sob os cuidados do atual assessor especial do presidente do BB, Mauro Ribeiro Neto, vindo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Novas cadeiras. Vale, cujo nome ainda precisa ser aprovado conforme os ritos tradicionais, vai substituir o atual presidente da Brasilcap, Marcelo Gonçalves Farinha, funcionário de carreira do BB. Ele estava no cargo desde fevereiro, quando assumiu a cadeira no lugar de Márcio Lobão, filho do ex-senador Edison Lobão e que presidiu a Brasilcap por nada mais nada menos que 11 anos. Farinha continuará como diretor da empresa. Procurados, BB e BB Seguridade não comentaram.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunasobroadcast no Twitter